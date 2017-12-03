Fenerbahçe-Kasımpaşa - CANLI SKOR

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5' Fenerbahçe maça oldukça istekli başladı. Sarı-lacivertliler önde baskı yaparak Kasımpaşa'nın rahat çıkmasına izin vermiyor.

1' Haftanın son maçında ilk düdük çaldı.

İyi başlayamadığı ligin son 2 haftasını kayıpsız geçerek çıkış yakalayan sarı-lacivertli ekip, kendisi gibi yükselişte olan Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Sarı-lacivertli ekip Galatasaray'ın kaybettiği haftayı 3 puanla kapatarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, İsmail, Skrtel, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Dirar, Alper, Giuliano

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Veysel, Mensah, Murillo, Trezeguet, Eduok