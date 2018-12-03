Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının 11'leri

Başakşehir'le Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, sahasında ağırlayacağı Kasımpaşa'yı yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, İsla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif, Barış, Mehmet Ekici, Valbuena, Slimani
Kasımpaşa: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Özgür, Popov, Pavelka, Sadiku, Tarkan, Trezeguet, Eduok, Diagne