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Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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Fenerbahçe-Kasımpaşa - CANLI SKOR

Başakşehir'le Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, sahasında ağırlayacağı Kasımpaşa'yı yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, İsla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif, Barış, Mehmet Ekici, Valbuena, Slimani

Kasımpaşa: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Özgür, Popov, Pavelka, Sadiku, Tarkan, Trezeguet, Eduok, Diagne

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