Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri

Ülker Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE İÇİN KRİTİK SINAV

İyi başlayamadığı ligin son 2 haftasını kayıpsız geçerek çıkış yakalayan sarı-lacivertli ekip, kendisi gibi yükselişte olan Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligde 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23 puan toplayan Fenerbahçe, 5. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 18 puanda.

Sarı-lacivertli ekip Galatasaray'ın kaybettiği haftayı 3 puanla kapatarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Dirar Alper, Aatif, Giuliano,

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Neumayr, Pavelka Mensah, Murillo, Trezeguet, Eduok