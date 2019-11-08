Fenerbahçe-Kasımpaşa - CANLI SKOR

Emre Belözoğlu: Mülayim bir insan da diyemem kendim için

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

Deneyimli teknik adam Fatih Terim, devre arasında Belhanda, Feghouli, Mariano, Nagatomo ve Seri ile yolların ayrılmasını istedi.

Son olarak Real Madrid'e 6-0 mağlup olan Galatasaray'da gol sorunu devam ediyor. Temsilcimiz, 4 haftası geride kalan Şampiyonlar Ligi'nde gol atamayan tek takım konumunda.

Antalya'da düzenlenen Karışık Dövüş Sanatları Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden Altay Pirge, üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Sezon başında Visca'yı transfer etmek için çok uğraşan ancak başarılı olamayan Fenerbahçe, devre arasında bir kez daha Başakşehir'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Sezon başında Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan milli yıldızımız Yusuf Yazıcı, teknik direktör Galtier ile çıktığı basın toplantısına Fransızca konuşarak başladı.

A Milli Futbol Takımımızın, 14 Kasım'da İzlanda, 17 Kasım da ise Andorra'yla oynayacağı EURO 2020 eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.

1 Şenol Güneş: Diyarbakır'a Sivas'a gideceğiz A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilerleyen zamanlarda Diyarbakır'da milli maç oynayacaklarını ifade etti.

2 Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Başakşehir, J Grubu'nda Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 mağlup etti ve grupta iddiasını sürdürdü.

3 UEFA ülkeler sıralamasında son durum Süper Lig şampiyonunun, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması için Devler Ligi'ni kazanan takımın, kendi liginde ilk 4'e girmesi gerekiyor.

4 Başakşehir'in galibiyet paylaşımı Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i 3-0 yenerek grupta liderliğe yükselen Başakşehir, maç sonu Arda Turan'ın asker selamı verdiği fotoğrafı paylaştı.

5 Fatih Terim'in devre arası göndereceği isimler Deneyimli teknik adam Fatih Terim, devre arasında Belhanda, Feghouli, Mariano, Nagatomo ve Seri ile yolların ayrılmasını istedi.

6 Diagne soyunma odasında kavga etti PSG maçında penaltı kaçıran Diagne'nin soyunma odasında kavga ettiğini yazan Belçika basını, oyuncunun devre arasında Galatasaray'a dönmesi gerektiğini yazdı.

7 Beşiktaş ülke puanına katkı yapamadı Avrupa'daki temsilcilerimiz, bu sezon adeta dökülüyor. Takımlarımız Başakşehir dışında varlık gösteremezken, Beşiktaş ise sıfır çekti.

8 UEFA kulüpler sıralaması UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynanan maçların ardından, kulüpler sıralamasını güncelledi. 2 yıl önce Devler Ligi grubundan namağlup lider çıkan Beşiktaş, hala zirvede.

9 Fenerbahçe Visca'nın peşini bırakmıyor Sezon başında Visca'yı transfer etmek için çok uğraşan ancak başarılı olamayan Fenerbahçe, devre arasında bir kez daha Başakşehir'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.