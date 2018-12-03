Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

1 Cengiz Ünder'in İnter'e attığı şık gol Roma'da oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yine jeneriklik bir gol attı. Ünder'in bu seferki kurbanı İnter'di.

2 Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma Beşiktaş Kulübü, 1-0 kazanılan Galatasaray derbisi sonrası soyunma odasında çekilen görüntüleri yayınladı. Güneş'in Caner ve Quaresma'ya yaptığı gönderme gülüşmelere neden oldu.

3 UEFA'dan 3'üncü Avrupa kupası 2021 yılından itibaren, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin dışında 3'üncü bir turnuvanın daha oynanacağı duyuruldu.

4 Şenol Güneş: Oyundan memnun değilim Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'a karşı penaltı golü ile kazanmalarına rağmen oyundan hoşnut olmadığını söyledi.

5 Derbi sonrası statta Bir Aslan Miyav Dedi şarkısı çalındı Beşiktaş'ın sahasında ağırladığı Galatasaray'ı penaltı golüyle yendiği karşılaşmanın ardından, statta çalınan şarkı dikkat çekti.

6 Muslera'nın VAR kararlarına tepkisi Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonlarda hakem Cüneyt Çakır'ın vAR'a bakıp devam kararı vermesi Muslera'yı da kızdırdı.

7 Derbide tartışmalı penaltı pozisyonu Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk ettiği derbide tartışmalı bir an yaşandı. Vida'nın eline çarpan topta hakem Cüneyt Çakır devam kararı verdi.

8 Derbide kazanan Beşiktaş Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı Adem Ljajic'in attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Mücadelede futboldan çok Cüneyt Çakır'ın VAR kararları konuşuldu.

9 Galatasaray taraftarı Vodafone Park’ta Beşiktaş-Galatasaray debisi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Vodafone Park’a ulaştı.