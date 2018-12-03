Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Başakşehir'le Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, sahasında ağırlayacağı Kasımpaşa'yı yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Harun
Isla
Neustadter
Skrtel
Hasan Ali
M.Topal
Eljif
Barış
Benzia
Valbuena
Frey
Kasımpaşa
Ramazan
Popov
Veysel
Ben Youssef
Özgür
Josue Sa
Trezeguet
Pavelka
Tarkan
Eduok
Diagne