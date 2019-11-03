Fenerbahçe, Kayseri'de direkleri geçemedi

Süper Lig'de Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 kaybetti ve 17 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ise bu sezon ilk galibiyetini alarak 7 puana yükseldi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Sarı-lacivertli ekip lig sonuncusu Kayserispor karşısında kaleye 23 şut atarken, 3 top da direkten döndü. Baskılı oynadığı maçta gol atamayan Fenerbahçe, liderlik fırsatını kaçırdı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

FENER-TRABZON YENİLDİ, G.SARAY-BEŞİKTAŞ KAZANDI

Fenerbahçe'nin yanı sıra Trabzonspor da bu haftayı yenik kapattı. Bordo-mavili takım sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilerek 16 puanda kaldı.

10. haftanın kazananları Galatasaray ve Beşiktaş oldu. Sarı-kırmızılılar sahasında Rizespor'u 2-0 yenerken, Beşiktaş ise Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 geçti. Galatasaray haftayı 16, Beşiktaş ise 15 puanda kapattı.

Süper Lig'de lider bu hafta da değişmedi. Sahasında Başakşehir'le berabere kalan Alanyaspor, 19 puanla zirvedeki yerini korudu.