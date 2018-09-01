Fenerbahçe-Kayserispor - CANLI SKOR

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74' Fenerbahçe beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Şener'in geriye çıkardığı topa Frey gelişine vurdu. Kaleci Lung'u geçen top üstten auta çıktı.
69' GOL... Fenerbahçe 2-3 Kayserispor (Chery)
65' Slimani çok tehlikeli bir pozisyonda istediği vuruşu yapamazken, Umut Bulut kontra atakta kendisini yere attığı gerekçesiyle sarı kart gördü
61' GOL... Fenerbahçe 2-2 Kayserispor (Skrtel K.K)
57' GOL... Fenerbahçe 2-1 Kayserispor (Slimani)
Islam Slimani, Ayew'in pasında topla buluştu. Düzeltip, köşeye vurdu ve ağları buldu.
54'Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Kornerden gelen ortaya Slimani kafa vurdu ancak top az farkla auta çıktı.
52' GOL... Fenerbahçe 1-1 Kayserispor (Mensah)
50' Fenerbahçe ikinci yarı kontrollü başladı. Kayserispor ilk bölümde daha fazla topla oynayan takım.
46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-0 Kayserispor
30' Mücadelede ilk yarım saat geride kalırken Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü devam ediyor.
24' Kayserispor çok net bir gol fırsatı yakaladı. Umut Bulut, kaleci Harun'la karşı karşıya kaldı. Harun kalesinden çıktı, Umut'un şutu auta gitti.
20' Fenerbahçe 2. gole çok yaklaştı ama Slimani karşı karşıya durumda Lung'u geçemedi.
13' GOL... Fenerbahçe 1-0 Kayserispor (Ayew)
12' Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı! Islam Slimani'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.
10' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Valbuena'nın şutunu Lung güzel bir kurtarışla kornere çeldi. Hakem aut kararı verdi.
5' Mücadele tempolu başladı. İki takım da hızlı şekilde rakip sahaya geçiyor.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşmaya Kayserispor başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de üst üste 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Kayserispor'u yenerek ligde çıkışa geçmek istiyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Ayew, Eljif, Reyes, Mehmet Ekici, Valbuena, Slimani
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila, Rotman, Mensah, Deniz, Chery, Bilal, Umut.