Ensonhaber.com'a dön

Fenerbahçe-Kayserispor -CANLI SKOR

Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe-Kayserispor -CANLI SKOR
Yorum Yap

CANLI ANLATIM İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

23' Gol...Fenerbahçe 1-0 Kayserispor (Ferdi Kadıoğlu)

11' Fenerbahçe baskısı sürüyor. Konuk ekip bu dakikalarda topun kontrolünü sağlamakta zorluk yaşıyor.

4' Fenerbahçe çok adamla rakip sahada boşluk arıyor.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe ile Kayserispor, çeyrek final bileti almak için 0-0'ın rövanşında karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER 

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Rami, Jailson, Deniz, Gustavo, Tolgay, Ferdi, Rodrigues, Kruse, Mevlüt

Kayserispor: İsmail, Lopes, Oğuzhan, Rienstra, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Mario, Gustavo, Emre Demir, Kravets

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM