Fenerbahçe-Kayserispor -CANLI SKOR

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23' Gol...Fenerbahçe 1-0 Kayserispor (Ferdi Kadıoğlu)
11' Fenerbahçe baskısı sürüyor. Konuk ekip bu dakikalarda topun kontrolünü sağlamakta zorluk yaşıyor.
4' Fenerbahçe çok adamla rakip sahada boşluk arıyor.
1' Maç başladı.
Fenerbahçe ile Kayserispor, çeyrek final bileti almak için 0-0'ın rövanşında karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Dirar, Rami, Jailson, Deniz, Gustavo, Tolgay, Ferdi, Rodrigues, Kruse, Mevlüt
Kayserispor: İsmail, Lopes, Oğuzhan, Rienstra, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Mario, Gustavo, Emre Demir, Kravets