Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Belhanda, yıllık 4.5 milyon euro maaşın altında gelecek tekliflere kapalı olduğunu ifade etti.

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Trabzonspor, Avrupa'nın devleriyle yarışıyor

Kasımpaşa’yı 6-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig’in en golcü takımı olurken, Avrupa'nın 5 büyük liginde de birçok dev kulübü geride bırakıp, en çok gol atan takımların başında geliyor.