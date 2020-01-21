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Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

| Haber Merkezi
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Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe ile Kayserispor, çeyrek final bileti almak için 0-0'ın rövanşında karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç

Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Mert Kula, Rienstra, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Emre Demir, Pedro Henrique, Situm, Mesanovic

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