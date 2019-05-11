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Fenerbahçe kazandı Akhisarspor küme düştü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti ve galibiyet serisini 2 maça çıkardı. Bu sonucun ardından Akhisarspor ligde küme düşen ilk takım oldu.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe kazandı Akhisarspor küme düştü
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Akhisarspor karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla ev sahibi Fenerbahçe kazandı.

Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Akhisarspor 3-0 kazanmış ve yeşil-siyahlı taraftarlar Fenerbahçe için "Fener kümeye" tezahüratları yapmıştı. Bugün rakibine 2-1 kaybeden Akhisar bir alt lige düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

FENERBAHÇE 3 PUAN DAHA ALDI

Fenerbahçe, 28. dakikada Roberto Soldado ve 30. dakikada Nabil Dirar'ın golleriyle bir anda 2-0 öne geçti. Roberto Soldado, 42. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Akhisarspor, 45+3. dakikada Helder Barbosa'nın golüyle farkı 1'e indirdi. İkinci yarıda başka gol olmadı ve kazanan Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe, gelecek hafta Erzurumspor'un konuğu olacak. Ligden düşmesi kesinleşen Akhisarspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

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