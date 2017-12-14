Fenerbahçe kazandı, Aykut Kocaman mutlu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kupanın 5. tur rövanşında Adana Demirspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KAZANAN BİR TAKIM HALİNE GELDİK"

Takımının ligde ve kupada maç kazanmaya alıştığını ifade eden Kocaman, bu durumun kendini çok mutlu ettiğini belirtti.

Aykut Kocaman, "Özellikle son haftalarda hem ligde hem de aradaki iki Adana Demirspor karşılaşmasında kazanan bir takım haline geldik. Fenerbahçe'nin genetiği bu, böyle olması gerekiyor.





"SON DERECE MUTLUYUM"

Bugün bunu hem pekiştirmek hem geliştirmek en büyük amacımızdı. Bu anlamda kazandığımız için son derece mutluyum." ifadelerini kullandı.