Fenerbahçe-Kırklarelispor maçı ertelenebilir

Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe ile Kırklarelispor arasında oynanan maç öncesinde önemli bir gelişme yaşandı ve karşılaşmanın ertelenme durumu ortaya çıktı.

2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Kırklarelispor, geride kalan hafta sonu Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı maç için Trabzon'a gitti. Ancak, Karadeniz Bölgesi'nde yoğun kar yağışının olumsuz hava koşullarına neden olması nedeniyle müsabaka ertelendi.

TRABZON'DA MAHSUR KALDI

Bölgede uçuşlar iptal olduğu için de Kırklarelispor, henüz Trabzon'dan ayrılamadı. Bu gelişme üzerine Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile iletişme geçen Kırklarelispor yöneticileri, henüz Trabzon'dan çıkamadıklarını ve salı akşamı 20:30'da oynanacak Fenerbahçe maçına yetişemeyebileceklerini ilettiler.

ERTELENEBİLİR

Bu gelişmenin ardından TFF yetkilileri, Kırklarelispor'un durumunu beklemeye başladı. Eğer Kırklarelispor kafilesi, pazartesi günü uçuşların gerçekleşmesi halinde İstanbul'a gelecek. Ancak uçuşların iptal olması halinde büyük olasılıkla karşılaşma ertelenecek.

Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, "Trabzon'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldık. Uçaklar sürekli ertelendi. 16.10'daki uçağımız 18.00'e ertelendi. Eğer o uçak da kalkmazsa, İstanbul'a gelemeyeceğiz. TFF'ye durumu bildirdik. Uçak kalkmazsa, Fenerbahçe maçı ertelenebilir." dedi.