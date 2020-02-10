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Fenerbahçe-Kırklarelispor maçı oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Kırklarelispor arasında oynanacak karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı belli oldu.

| Haber Merkezi
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe ile Kırklarelispor arasında oynanacak rövanş maç öncesinde önemli bir gelişme yaşandı ve karşılaşmanın ertelenme durumu ortadan kalktı.

MAÇ ERTELENMEYECEK 

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen uçuşların ardından Trabzon'da mahsur kalan Kırklarelispor kafilesi, akşam üzeri gelen haberle sevinç yaşadı. Kırklarelispor 16:10'dan 18:00'e ertelenen uçuşun gerçekleşmesi ile birlikte derin bir nefes aldı.

Bu gelişmenin ardından Salı akşamı saat 20:30'da başlayacak Fenerbahçe - Kırklarelispor maçının ertelenme ihtimali ortadan kalktı.

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