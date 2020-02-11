Fenerbahçe-Kırklarelispor maçının muhtemel 11'leri

Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Kırklarelispor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, tur için sahaya çıkıyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi yönetecek hakem ise Suat Arslanboğa...
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Harun
Isla
Falette
Rami
Hasan Ali
Tolgay
Mehmet Ekici
Ferdi Kadıoğlu
Rodriguez
Zajc
Mevlüt
Kırklarelispor
İbrahim Demir
Davut Babur
Müslüm Aydoğan
İbrahim Sürgülü
Bahadir Çiloğlu
Caner Koca
Emre Keleşoğlu
Mert Sinan Pekesen
Yüksel Şişman
Enis Çeliksu
Hacı Ömer Doğru