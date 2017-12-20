Fenerbahçe Kızılyıldız'ı devirdi

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayan Mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 17-11 önde kapattı. 2. periyotta hücum performansını artıran Fenerbahçe Doğuş, devreye 8 sayı farkla önde girdi: 41-33.
FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYI DOMİNE ETTİ
3. periyotta savunma sertliği artıran sarı-lacivertli ekip, hücumdaki iyi performansını sürdürünce son periyota 20 sayılık farkla girildi. Son periyotta da rakibine oyuna dahil olma fırsatı vermeyen Fenerbahçe Doğuş, parkeden 82-56 galip ayrıldı.
Mücadelenin en skorer isimleri attıkları 15'er sayıyla Fenerbahçe Doğuş'tan Jan Vesely ve Kızılyıldız'dan Ognjen Dobric oldu.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Doğuş 9'uncu galibiyetini alırken, Kızılyıldız 8'inci mağlubiyetini tattı.
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