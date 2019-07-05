Fenerbahçe Kjaer'le anlaşma sağladı

Geçtiğimiz sezon yapılan hemen hemen bütün transferlerde başarı sağlayamayan sarı-lacivertliler, bu sezon tanıdık isimlere yöneldi.

Emre Belözoğlu, Max Kruse ve Murat Sağlam'ı kadrosuna katan F.Bahçe yönetimi, eski G.Saraylı Rodrigues'le de anlaşmaya vardı.

KJAER DE DÖNMEK İSTİYOR

Kanarya'nın şimdiki hedefi ise Simon Kjaer. Sevilla'ya 12.5 milyon euroya satılan Danimarkalı stoperin İspanya'da mutsuz olduğu ve Türkiye'ye dönmek istediği öğrenildi.

Oyuncuyla görüşen ve 2 milyon 700 bin euro karşılığında el sıkışan sarı-lacivertlilere Sevilla'dan da olumlu yanıt geldi.

KİRALANACAK

İspanyollar 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcuyu kiralamak isteyen Fenerbahçe'ye 3 milyon eurodan kapıyı açtı. Pazarlıklarla fiyatın 2 milyon euroya kadar düştüğü ve hemen hemen anlaşmaya varıldığı belirtildi.

La Liga, Avrupa Ligi, Kral Kupası ve Süper Kupa'da toplam 37 maça çıkan Kjaer'in transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.