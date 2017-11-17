Fenerbahçe Klasseen'i transfer ediyor

İngiliz ekibi West Bromwich Albion'ın ısrarla istediği Josef'i 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Ada'ya satacak olan sarı-lacivertli ekip, Everton'dan Davy Klaassen'i kadrosuna katacak.

Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Hollandalı orta saha için Everton'a 2.5 milyon euroluk kiralama teklifini sundu. Orta sahada takımı mücadelesi ile ateşleyecek bir oyuncu isteyen sarı-lacivertliler, ocak ayında Klaassen'i alarak Josef'in boşluğunu dolduracak.

FENERBAHÇE HOLLANDALI'YI KİRALAYACAK

İngiliz ekibinin yetkilileri ile görüşen Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya’nın, Hollandalı orta saha için 2.5 milyon euroluk kiralama teklifini sunduğu belirtildi.

Evertonlı idarecilerin bu hafta içerisinde Çetinkaya’nın teklifine yanıt vereceği vurgulandı. Bu sezonun başında 27 milyon euro ödeyerek Ajax'tan alınan Hollandalı oyuncu, Everton forması altında 11 resmi maçta sadece 608 dakika sahada kaldı ve sözleşmesi 2022'de bitiyor. Hollandalı yıldız da takımdan ayrılmak istiyor.