Fenerbahçe-Kolarov pazarlıkları sürüyor

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Fenerbahçe ile dünyaca ünlü Sırp sol bek Kolarov arasındaki transfer görüşmeleri sürüyor.

Kolarov'un önce menajerleriyle görüşen sarı-lacivertliler, geçtiğimiz gün ise yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirdi.

2 MADDE ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kralspor'un edindiği bilgiye göre, 33 yaşındaki deneyimli futbolcunun henüz açıklanmamasının iki sebebi var. Birincisi maaş ikincisi ise sözleşme süresi.

Roma'nın yaşı ve yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmayı düşündüğü oyuncu, Fenerbahçe ile birkaç gündür pazarlık halinde.

Fenerbahçe Kolarov'a teklif 1+1 yıllık sözleşme önerdi, Sırp isim ise 2 yıllık kontrat isterken, bu süre içinde takım şampiyon olursa sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılmasını talep etti.

Tarafların pazarlık halinde olduğu bir diğer husus ise maaş konusu. Alınan bilgiye göre Fenerbahçe 2.8 milyon euro verirken, Kolarov 3.2 milyon euro da ısrarcı.

Bu iki hususun çözülmesinin ardından transfer KAP'a bildirilecek.