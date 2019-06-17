Fenerbahçe Kolarov'u ikna etti

Roma'nın deneyimli sol beki Kolarov'la el sıkışan Fenerbahçe, İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Kolarov'un ağabeyi ve menajeri Ülker Arena'da oynanan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes mücadelesini Ali Koç'un locasında izledi. Taraftar aynı zamanda Sırp sol bekin Fenerbahçe'ye transferini görüştü.

Başkan Ali Koç'un bizzat yürüttüğü görüşmelerin ardından Fenerbahçe Kolarov'la prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık prensip anlaşmasına varıldı.

ROMA'YI İKNA SÜRECİ SÜRÜYOR

Sarı-lacivertliler, kulübüyle 1 yıllık kontratı daha bulunan oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Roma ise başka takımların da talip olduğu Kolarov'dan para kazanmanın peşinde.

Menajerlerin yoğun mesai harcadığı transfer için iki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Kolarov, Roma ile bonservis konusu çözülmesi halinde sarı-lacivertli ekibe imza atacak.