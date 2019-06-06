Fenerbahçe Kolarov'u getiriyor

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Hasan Ali Kaldırım'ı manşet yapan İngiliz BBC, West Ham United'ın 29 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını yazmıştı.
Eğer İngilizler kulübü, serbest kalma bedeli olan 5 milyon euroyu verip Hasan Ali'yi transfer ederse sarı-lacivertliler rotayı İtalya'ya çevirecek.
YILLARDIR DEV KULÜPLERDE OYNUYOR
Kanarya'nın Hasan Ali'nin yerine Roma forması giyen 33 yaşındaki sol bek Kolarov'u transfer etmek istediği öğrenildi.
Kanarya'nın yıldız futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtilirken, Kolarov'un da bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.
Sırp futbolcu, uzun yıllar M.City'de oynadıktan sonra Lazio'nun ezeli rakibi Roma'ya transfer olmuştu.
9 GOL 2 ASİST
2 yıldır Roma'da oynayan Kolarov'un İtalyan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Roma'da bu sezon 43 maça çıkan 33 yaşındaki sol bek, 9 gol atıp 2 asist yaptı.