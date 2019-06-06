Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Cimbom, Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'nın peşine düştü.

Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc'a talip çıktı. Sarı-lacivertli kulübün kapısını çalan Parma'nın, 24 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro (38 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi.

Stanford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, Muhammed Salah'ın Liverpool'a transfer olmasının ardından kentteki İslamafobi oranı yüzde 18,9 azaldı.

1 Ronaldolu Portekiz, Uluslar Ligi'nde finalde UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İsviçre'yi konuk eden Portekiz, sahadan 3-1 galip ayrılarak finale yükseldi.

2 Galatasaray'dan Talisca girişimi Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Cimbom, Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'nın peşine düştü.

3 Genoa ve Parma Miha Zajc'ın peşinde Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc'a talip çıktı. Sarı-lacivertli kulübün kapısını çalan Parma'nın, 24 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro (38 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi.

4 Neymar sakatlandı Brezilya'nın Katar'la yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Neymar, yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamadı.

5 Abdullah Avcı'nın Quaresma kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ricardo Quaresma'nın takımda kalmasına karar verdi. Portekizli futbolcu gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giyecek.

6 Malatyaspor'da Sergen Yalçın sesleri Erol Bulut ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, seçimi kazanması durumunda Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmeyi planlıyor.

7 Fenerbahçe Kolarov'u getiriyor Fenerbahçe yönetimi, Hasan Ali'yi satıp Roma forması giyen tecrübeli sol bek Kolarov'u transfer etmeyi planlıyor.

8 Salah, İngiltere'de İslamafobi'yi azalttı Stanford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, Muhammed Salah'ın Liverpool'a transfer olmasının ardından kentteki İslamafobi oranı yüzde 18,9 azaldı.

9 Fatih Terim’den bayram mesajı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir bayram mesajı paylaşırken, şampiyonuğa da vurgu yaptı.