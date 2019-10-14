Fenerbahçe Kolarov'un peşini bırakmıyor

Fenerbahçe'nin Kolarov aşkı bitmiyor...

Sezon başında uzun süre uğraşmasına rağmen oyuncunun kulübüyle anlaşamayan sarı-lacivertli yönetim, 30 Haziran 2020'de sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuyla ön sözleşme yapmaya hazırlanıyor.

Devre arasında İtalya'ya gidecek olan yönetim, Sırp isimle bir kez daha masaya oturacak.

Daha önce Kanarya'ya prensipte evet diyen 33 yaşındaki futbolcunun teklife olumlu yaklaşması bekleniyor.

Eğer ocak ayında alınamazsa sezon sonu için söz kesilecek.

BU SEZON DA FORMDA

Öte yandan Serie A'da bu sezon 7 maça çıkan Kolarov, bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Sırp sol bek formunu aynen koruyor.