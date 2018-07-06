Fenerbahçe kombine satışlarında zirvede

Fenerbahçe taraftarı yeni başkan Ali Koç'un çağrısına olumlu cevap verdi ve 200 ila 10 bin 150 TL arasında değişen fiyatlara sahip kombinelere hücum etti.

ŞİMDİDEN 33 BİN SATILDI

Bir önceki sezon 5 Temmuz 2017 tarihine kadar 2300 kombine bileti satan sarı lacivertli kulüp, yeni sezon öncesinde ise dün itibarıyla 33 bine ulaştı. 2015-16 sezonunda 38 bin kombine satışı gerçekleştiren Fenerbahçe, bu rakama kısa sürede yaklaştı.

SON ŞAMPİYON 29 BİN KOMBİNE SATTI

Fenerbahçe, satış sayısında 31 Mayıs'ta kombinelerini piyasaya süren ezeli rakibi, son şampiyon Galatasaray'ı geride bıraktı. Sarı-kırmızılılarda an itibarıyla 29 bin kombine alıcı buldu.

Cimbom'da bu değer geçtiğimiz sezonun tamamında 34 bin 200 olarak gerçekleşmişti. Fenerbahçe'de Passolig kart satışları da yönetim değişikliği sonrası artış gösterdi.

Haziran ayının ilk haftasında 698 bin olan Passolig sayısı, 1 ayda 12 bin artarak 710 bine çıktı.

Genel kart satış sayısında Galatasaray 749 bin 841 ile liderlik koltuğunda oturuyor.