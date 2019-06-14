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Fenerbahçe Konoplyanka'yla anlaştı

Uzun süredir Valbuena'nın yerini doldurmak için oyuncu arayan Fenerbahçe yönetimi, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı yıldız Konoplyanka'yla anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Konoplyanka'yla anlaştı
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Fenerbahçe, transferdeki ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Valbuena ile yollarını ayıran sarı-lacivertli yönetim, sol kanat transfer için uzun süredir çalışmalarını sürdürüyordu.

Kanarya'nın, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı futbolcu Konoplyanka'yla anlaşmaya vardığı öğrenildi.

TOP SCHALKE'DE 

Alman ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmenin feshi için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Yıldız futbolcu kulübünü ikna ederse, Fenerbahçe transferi bedelsiz bir şekilde gerçekleştirecek.

 

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