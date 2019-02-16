Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Aykut Kocamanlı Konyaspor'u konuk edecek.
Geçtiğimiz hafta Kayserispor'a yenilen Fenerbahçe, Konyaspor'u mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Dirar, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Valbuena, Moses, Zajc, Slimani
Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Milosevic, Traore, Fofana, Jahovic