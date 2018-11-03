Fenerbahçe Koray Şener'e cenaze töreni düzenleyecek

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisinden önce yaşadığı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Koray Şener'e, yarın Şükrü Saracoğlu Stadı'nda cenaze töreni düzenleyecek.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray ile oynadığımız derbi maçında tribündeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve tüm camiamızı yasa boğan taraftarımız Koray Şener'in cezanesi için yarın (Pazar günü) Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir cenaze töreni düzenlenecektir.
Okul Açık tribününün alt katı cenaze törenine katılanlar için açılacaktır. Okul Açık tribününe girişler de Fenerium tarafından 10:00 ile 10:30 arasında yapılacak ve cenaze töreni 11:00'da başlayacaktır.
Stadyumdaki cenaze töreninin ardından cenazenin defnedileceği Kocaeli Körfez'e otobüsler kaldırılacak ve Körfez'de Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacaktır."