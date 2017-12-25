Fenerbahçe kötü başladı iyi bitirdi

Aykut Kocaman yönetiminde Süper Lig'in ilk haftalarında inişli çıkışlı bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, 11. haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle liderin 9 puan gerisine düştü.

İlk 11 haftayı 17 puanla 7. sırada geçen Fenerbahçe, son 6 haftada aldığı sonuçlarla kötü gidişatı durdurdu. Ligin son 6 haftasında 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan toplayarak zirveye yaklaşan Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını 33 puanla 3. sırada bitirdi.

Sarı-lacivertliler, sezonun 11. haftası sonunda lider Galatasaray'ın 9, ikinci Medipol Başakşehir'in 6, üçüncü Beşiktaş'ın ise 4 puan gerisinde yer aldı. Fenerbahçe, ilk yarının sonunda puan farkını lider Medipol Başakşehir (36 puan) ile 3, ikinci Galatasaray (35 puan) ile 2'ye indirirken dördüncü Beşiktaş'ın (30 puan) 3 puan önüne geçti.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'in en uzun yenilmezlik serisine sahip takımı durumunda bulunuyor. Ligde oynadığı son 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, bu sezon 10 maçlık seri yakalayan tek takım oldu. Fenerbahçe ayrıca, 2 mağlubiyetle ilk yarının en az yenilen takımı olarak dikkati çekti.

SON DAKİKA GOLLERİYLE 5 PUAN KAYBETTİ

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında son dakikalarda yediği gollerle 5 puan yitirdi. Ligin 4. haftasındaki Medipol Başakşehir maçının son bölümüne 2-2'lik beraberlikle giren sarı-lacivertliler, 90+3. dakikadaki gole engel olamadı ve sahadan 3-2 yenik ayrılarak 1 puandan oldu.

Fenerbahçe, 10. haftada 3-3 sona eren Kayserispor müsabakası ile 11. haftada 1-1 tamamlanan Osmanlıspor karşılaşmalarının son dakikalarında yediği gollerle toplam 4 puan bıraktı.

GEÇEN SEZONDAN 1 PUAN ÖNDE

Fenerbahçe, son haftalardaki çıkışıyla ilk yarıya göre geçen sezondan 1 puan daha fazla topladı. Advocaat'ın teknik direktörlüğündeki Fenerbahçe, geçen sezon 17 haftalık periyotta 32 puan elde etmiş ve lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde 4. sırada yer almıştı. Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe ise ilk yarı sonunda 33 puanla zirvenin 3 puan gerisinde bulunuyor.