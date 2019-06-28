Fenerbahçe, Kruse'a villa tuttu

Transfer çalışmarını sürdüren Fenerbahçe, Werder Bremen'le sözleşmesi biten Max Kruse'u kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Alman golcünün kalacağı evi de ayarladı.

KRUSE'UN EVİ HAZIR

Fenerrbahçe, anlaşmaya vardığı Kruse'la 3 yıllık anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki futbolcuya yıllık 2.5 milyon euro maaşın yanı sıra, 1.5 milyon euro da imza parası verilecek.

Kruse'un menajerinin İstanbul'a geldiği ve oyuncunun da kısa süre içinde imza için geleceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin Kruse için Beykoz'da tripleks bir villa kiraladığı ve 1 yıllık kirayı da peşin ödediği öğrenildi.

Gelecek hafta imza atması beklenen sarı-lacivertli ekibin yeni golcüsü Kruse'un, takımın Topuk Yaylası'nda yapacağı kampın son bölümüne yetişeceği ifade ediliyor.

Kruse, Werder Bremen formasıyla 36 maçın hepsinde ilk 11'de forma giydi. 12 gol attı, 13 asist yaptı.