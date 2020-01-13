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Fenerbahçe, kupada Kayserispor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak.

| AA
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Fenerbahçe, kupada Kayserispor'a konuk olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak.

Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi. İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı.

PROSİNECKİ İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki de ilk resmi maçına çıkacak.

Kayserispor-Fenerbahçe maçı yarın saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek. Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

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