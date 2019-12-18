Fenerbahçe kupada rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanç maçında İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşını da 2-0 kazanarak son 16 takımdan biri oldu.
Karşılaşmanın golleri 54. dakikada Mathias Jorgensen ve 83'te Tolgay Arslan'dan geldi.
İLK YARI
9. dakikada Alper’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt’ün şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
20. dakikada Ferdi’nin pasında ceza sahası dışında Tolga’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
39. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuzhan’ın yerden vuruxu direğin yanından auta çıktı.
İKİNCİ YARI
54'üncü dakikada Fenerbahçe golü buldu. Tolga'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan penaltı noktasına yaptığı iyi yükselen Zanka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
55'inci dakikada Ferdi'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tolga'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
66'ncı dakikada Deniz, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı üzerinde pasını Ferdi'ye çıkardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
70'inci dakikada Deniz'in direk olarak yolladığı kornerde, kaleci Umut topu son anda kornere çeldi.
83'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Deniz'in sol korner çizgisine yakın bir noktadan ceza sahası içerisine çıkardığı topta Tolgay'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.