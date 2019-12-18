1 Fenerbahçe kupada rahat turladı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Fenerbahçe, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 yenerek tur atladı.

2 Mehmet Sepil'den harcama limiti açıklaması Göztepe'nin ve Kulüpler Birliği'nin başkanlığını yürüten Mehmet Sepil, diğer kulüplerle yaptığı görüşmeler sonucu harcama limitlerinin düşürülmesiyle ilgili TFF'yle görüşeceğini söyledi.

3 Avrupa'da en çok oyuncusu olan 20 ülke Avrupa'da en çok gurbetçi futbolcuya sahip ülkeler açıklandı. İşte o liste...

4 İngiliz basını Ndiaye'yi Trabzon'a yazdı İngiliz basını, bonservisi İngiltere Championship takımlarından Stoke City'de olan eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'nin devre arasında Trabzonspor'a transfer olacağını öne sürdü.

5 Beşiktaş'ın hedefi Danny Drinkwater Chelsea'nin Burnley'ye kiraladığı ancak İngiliz ekibinde mutsuz olan Danny Drinkwater'ın, Beşiktaş'a transfer olacağı ifade ediliyor.

6 Ali Koç'un kötü gidişe karşı tedbirleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda radikal kararlar almayı planlıyor.

7 Beşiktaş, Erzincan'da turladı Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 3-0 yendiği Erzincanspor'a deplasmanda 2-0 kaybetmesine rağmen son 16'ya kalmayı başardı.

8 Euroleague: Hakemler hata yaptı Euroleague yönetimi, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçının son pozisyonunda hakemlerin, temsilcimiz aleyhine hata yaptığını açıkladı. Ancak hakem hatası olduğu için maçın tekrarı söz konusu değil.

9 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.