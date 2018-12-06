Fenerbahçe kupada Slimani'nin golüyle kazandı

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Frey’in pasında ceza sahası içinde Slimani’nin yaptığı vuruş savunmadan dönüp Barış’ın önünde kaldı. Barış’ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
20. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Mehmet Ekici’nin şutu direğin yanından auta çıktı.
38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet Ekici’nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Anıl meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
İKİNCİ YARI
54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Slimani’nin şutunu kaleci Anıl iki hamlede kontrol etti.
62. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası yayında topla buluşan Eljif’in şutunu kaleci Anıl kornere çeldi.
66. dakikada Landel’in sağ kanattan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Azza’nın şutunu kaleci Berke kornere çeldi.
81. dakikada sağ kanattan Mehmet Ekici’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Slimani’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
87. dakikada sol kanattan Slimani’nin ceza sahası içine çevirdiği topta Eljif’in şutu kaleci Anıl’da kaldı.
Fenerbahçe: 1 - Giresunspor: 0
Stat: Ülker
Hakemler: Özgür Yankaya, Yusuf Bozdoğan xx, Alpaslan Dedeş xx
Fenerbahçe: Berke x, Şener x, Reyes x, Yiğithan xx (Skrtel dk. 90+1 ?), İsmail x, Isla x, Mehmet Ekici xx, Barış Alıcı x (Mahsun dk. 80 ?), Benzia x, Frey x (Eljif dk. 27 xx), Slimani xx
Yedekler: Harun, Erten, Hasan Ali, Neustadter, Batuhan
Teknik Direktör: Erwin Koeman
Giresunspor: Anıl xx, Emre xx, Aykut xx, Ferhat xx, Bahadır xx, Landel xx, Fatih xx (Kürşad dk. 88 ?), Kağan xx (Dauda dk. 67 x), Adama xx, Muhammet Reis xx, Azza xx (Hüsmani dk. 80 ?)
Yedekler: Kayacan, Abdülkadir, Sery, Hüsamettin
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Gol: Slimani (dk. 80) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Fatih Atik (Giresunspor), Eljif Elmas, Berke Özer (Fenerbahçe)