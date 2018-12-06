Fenerbahçe kupada Slimani'nin golüyle kazandı

Okul maçlarında VAR var

Yarın Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Pepe, Roco, Babel, Caner ve Lens maçta forma giyemeyecek.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Emenike, kendisine kulüp arıyor. Avustralya amatör küme takımlarıyla görüşen Nijeryalı, kontrat alabilmek için gol sözü veriyor.

Maaşına zam yapılarak sözleşmesi uzatılan Garry Rodrigues, bu sezon şu ana kadar ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Maicon için Suudi Arabistan'ın ardından ülkesinden de transfer teklifleri gelmeye başladı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un Ersun Yanal'la uzun süre görüşüp prensip anlaşmasına vardığı ve asıl kararın ise yurt dışından geldikten sonra Ali Koç'un vereceği öğrenildi.

Tottenham'ın Cengiz Ünder ısrarı sürüyor. İngiliz kulübünün milli futbolcu için Roma'ya 45 milyon euroluk yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.

1 Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma Beşiktaş Kulübü, 1-0 kazanılan Galatasaray derbisi sonrası soyunma odasında çekilen görüntüleri yayınladı. Güneş'in Caner ve Quaresma'ya yaptığı gönderme gülüşmelere neden oldu.

2 Cengiz Ünder'in İnter'e attığı şık gol Roma'da oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yine jeneriklik bir gol attı. Ünder'in bu seferki kurbanı İnter'di.

3 Hakem hocaları 'kural hatası yapıldı' diyor Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonunu değerlendiren eski hakemler, Yaşar Kemal Uğurlu'nun kural hatası yaptığını, karşılaşmanın tekrar edilmesi gerektiğini söyledi.

4 Rıdvan Dilmen: VAR kararları doğru Rıdvan Dilmen, Cüneyt Çakır'ın derbide VAR incelemesi sonrası verdiği kararların tamamının doğru olduğunu söyledi.

5 Trabzonsporlular Şenol Güneş'in hareketini tartışıyor Trabzonsporlular, Şenol Güneş'in kartal pençesi işareti yaptığını söylese de, ortaya çıkan videoda tecrübeli teknik adamın oyuncularına vücut diliyle bir şeyler anlattığı görülüyor.

6 Süper Lig'de VAR'sız puan durumu Süper Lig'de 14 puanla 15. sırada yer alan Fenerbahçe, VAR sistemi olmasaydı 10 puanla sonuncu olacaktı.

7 Galatasaray yabancı hakem istiyor Fenerbahçe derbisiyle başlayan süreçte aleyhine birçok hakem hatası yapıldığını düşünen Galatasaray yönetimi, IFAB'a başvurma kararı aldı.

8 Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 geriden gelip 3-2 kazandıkları Sarpsborg maçının ardından açıklamalarda bulundu.

9 Derbide kazanan Beşiktaş Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı Adem Ljajic'in attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Mücadelede futboldan çok Cüneyt Çakır'ın VAR kararları konuşuldu.