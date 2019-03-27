Fenerbahçe liderlik için sahada

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Galatasaray'da Cengiz yönetimi için ibra kararı

1 Şener, Galatasaray'a imza atıyor Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden Şener Özbayraklı, yeni sezon için Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

2 Diagne: Elhamdülillah çok iyiyim Senegal ile Mali arasında oynanan hazırlık maçında sakatlanan Diagne, sağlık durumu hakkında konuştu. Golcü futbolcu, "Elhamdülillah çok iyiyim. Allah beni seviyor" dedi.

3 Valbuena, Fenerbahçe'de kalıyor Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena'nın 1 maç daha oynaması durumunda sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.

4 Fenerbahçe'de hedef Brezilyalı Pato Fenerbahçe, Çin ekibi Tianhai'den ayrılan Pato'yu transfer etmek için çalışmalara başladı.

5 Beşiktaş, Quaresma'yı gönderiyor Gelecek sezon kadroda küçülmeye gideceğiz diyen Fikret Orman'ın göndereceği isimlerin başında Portekizli Quaresma geliyor.

6 Danimarka'dan muhteşem geri dönüş Danimarka, 3-0 geriye düşmesine rağmen İsviçre karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

7 Elif Elmas'a İtalya'dan teklif Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Elif Elmas için İtalyan ekibi Fiorentina 15 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

8 Mbaye Diagne sakatlandı Kostas Mitroglou'nun ardından Mbaye Diagne de milli maçta sakatlandı. Galatasaray, Süper Lig mücadelesinde forvetsiz kalabilir.

9 Galatasaray'da sakatlar iyileşti Milli arayı iyi değerlendiren Galatasaray'da Fernando ve Nagatomo'nun tamamen iyileşmesi Fatih Terim'i sevindirdi. Terim iki oyuncuyu da Yeni Malatyaspor maçında sahaya sürmeyi planlıyor.