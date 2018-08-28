Fenerbahçe lige yine kötü başladı Genellikle lige kötü başlamasıyla bilinen F.Bahçe, 3 maçta 2 mağlubiyet alarak yine şaşırtmadı. Sarı-lacivertlilerde hedef, Beşiktaş derbisine kadar toparlanıp 6. haftadaki dev maçla çıkışa geçmek. 28.08.2018 - 08:45