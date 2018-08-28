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Fenerbahçe lige yine kötü başladı

Genellikle lige kötü başlamasıyla bilinen F.Bahçe, 3 maçta 2 mağlubiyet alarak yine şaşırtmadı. Sarı-lacivertlilerde hedef, Beşiktaş derbisine kadar toparlanıp 6. haftadaki dev maçla çıkışa geçmek.

Fenerbahçe lige yine kötü başladı
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Lige Bursaspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, önce Malatya ardından Göztepe deplasmanlarından eli boş döndü. Son yıllarda sezona kötü başlayan sarı-lacivertli ekip bu geleneğini sürdürdü.

BEŞİKTAŞ DERBİSİYLE ÇIKIŞ ARIYOR 

Fenerbahçe yeni yönetim ve yeni teknik adamla birlikte büyük umutlarla başladığı sezonun ilk 3 haftasında 2 mağlubiyet aldı. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen sarı-lacivertliler Cocu yönetiminde çıktığı 5 maçta sadece Bursaspor'u yenebildi.

Fenerbahçe, gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçından galibiyetle ayrılarak milli araya moralli girmek istiyor.

Milli ara dönüşü Konya deplasmanına gidecek Fenerbahçe, ligin 6. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş derbisini kazanarak toparlanmanın hesaplarını yapıyor.

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