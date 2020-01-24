Fenerbahçe: Limit artırımı yetersiz

Fenerbahçe'nin, harcama limitinin artırılması yönündeki itirazını değerlendiren Tahkim Kurulu, sarı-lacivertli ekibe 16 milyon TL'lik artırım imkanı verdi.

Tahkim Kurulu'nun bu kararına yönelik resmi sitesinden bir açıklama yapan Fenerbahçe, "Kulübümüzün transfer ve benzeri konularda yatırımlar yapılabilmesi için gerekli manevra alanı mevcut duruma göre mümkün kılınmamaktadır" ifadeleriyle limitin yetersiz olduğunu duyurdu.

"TRANSFER ALANIMIZ YOK"

Fenerbahçe'nin, 16 milyon liralık limit yükseltilmesiyle transfer yapılamayacağını aktardığı açıklama şöyle:

"Uzun süredir tüm camiamızın ve tüm kamuoyunun yakından takip etmekte olduğu Takım Harcama Limitleri hususunda TFF Tahkim Kurulu’nun akşam saatlerinde açıklanan kararı çeşitli mecralarda bilgi kirliliğine yol açmıştır.

Bu kararın gerekçesi ve hesaplama yöntemleri henüz bilinmemekle birlikte eldeki kısa karara dayanan veriler, verilmiş kararın haklı ve güçlü dayanaklarla temellendirilmiş taleplerimizi karşılamadığını göstermektedir.

Gerekçeleri ortaya çıktıktan sonra kamuoyuyla nesnel eleştirilerimizi paylaşacağımız bu karar sonucunda, en son Kulüp Lisans Kurulu kararıyla 257.453.708,- TL olarak bu belirlenen harcama limitimiz 16.000.000 TL’lik artışla 273.453.708,- TL’ye yükselmişse de bu rakam Kulübümüzün haklı talebi olan 332.769.635- TL’den çok uzaktır.

Ulaşılan nihai rakam olan 273.453.708,-TL’ye, müsaade edilen limit aşımı olan %30’luk payın ilavesi sonucunda Kulübümüzün TFF tarafından hesaplanan harcama limiti yaklaşık 355 Milyon TL’ye ulaşırken, yine TFF tarafından hesaplanan mevcut harcaması 374 Milyon TL’dir.

Dolayısıyla kabul etmediğimiz bu hesaplamalar ışığında Kulübümüzün 19 Milyonluk bir limit aşımı söz konusu olup, Kulübümüzün transfer ve benzeri konularda yatırımlar yapılabilmesi için gerekli manevra alanı mevcut duruma göre mümkün kılınmamaktadır.

Ancak Kulübümüz haklı mücadelesine devam ederek, önümüze konan tüm bu engelleri aşma ve Kulübümüzün yararına olacak her türlü hamleyi gerçekleştirme iradesini vazgeçmeksizin sürdürecektir."

