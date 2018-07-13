Fenerbahçe, Lozan'a kaybetti

Ev sahibi ekibin gollerini Kololli (75' ve 77') Fenerbahçe'nin sayısını ise Yiğithan Güveli (82') kaydetti.

Fenerbahçe, hazırlık maçında İsviçre 2. Lig ekiplerinden Lozan'a 2-1 yenildi. Ev sahibi ekibin gollerini Kololli (75' ve 77') Fenerbahçe'nin sayısını ise Yiğithan Güveli (82') kaydetti.

Fenerbahçe, karşılaştığı İsviçre 2. Ligi ekiplerinden Lozan'a 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, İsviçre'deki hazırlık kampı kapsamında Lozan karşısına Kameni, Isla, Skrtel, Neustadter, Serhat, Josef, Mehmet Ekici, Elif Elmas, Samed, Aatif ve Alper 11'iyle başladı.

Sarı Lacivertliler, ikinci yarı başlarken; Alper, Serhat, Kameni, Aatif, Elif, Roman, Mehmet Ekici, Samed, Isla, Souza, Skrtel çıktı yerlerine Valbuena, Giuliano, Ozan, Yiğithan, Erten, Barış, Salih, Mehmet Topal, Ahmethan, Hasan Ali ve Şener oyuna girdi.

Fenerbahçe maçta daha etkili bir görüntü sergeliedi. Net fırsatları değerlendiremeyen Sarı Lacivertliler, Kololli'nin gollerine engel olamadı. Kollolli önce 75'te cezasahası sol içinden uzak direğe zor pozisyonda vurdu. Top ağlarla buluştu.

Kololli 77. dakikada bu kez biraz daha uzaktan sert vurdu, kaleciyi çaresiz bırakan top 2. kez Fenerbahçe ağlarına gitti.

82. dakikada Yiğithan Güveli'nin cezayayı yakınından düşürken vuruşunda yükseklik kazanan top ağlarla buluştu ve Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Buna karşın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lozan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.