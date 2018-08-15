Fenerbahçe maçı varken oğlunu izlemeye gitti

A Milli Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 7 Eylül'de Rusya, 10 Eylül'de ise İsveç'le karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇINI İZLEMEDİ

Maçlara 3 hafta gibi kısa bir süre kala Mircea Lucescu'nun Fenerbahçe-Benfica maçını değil de oğlu Razvan Lucescu'nun çalıştırdğı PAOK'un Spartak Moskova karşılaşmasını izlemeye gitmesi eleştiri konusu oldu.

A Milli Takımımızın son dönemlerde yaşadığı başarısızlıklar, Lucescu'nun takımı gençleştirip yeni bir oluşum içine girmek için yola çıktığını ifade ettiği bu dönemde Fenerbahçe'nin kritik Şampiyonlar Ligi maçına gitmemesi tepki topladı.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

Yeni transfer Barış Alıcı'nın yanı sıra milli futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Mehmet Topal gibi oyuncuların son durumlarını görmek için tribündeki yerini almayan Lucescu'nun bu davranışı sosyal medyada da konuşuldu.

Öte yandan Lucescu ile Razvan Lucescu, PAOK’un Spartak Moskova’yı elediği maçın ardından yedek kulübünesinde bir süre sohbet etti.

Karşılaşma sonrası açıklamala yapan Razvan Lucescu, babasından sık sık tavsiyeler aldığını ifade ederek, "Babam çok zor bir maç olacağını söylemişti. Gelip ne kadar zor olduğunu yerinde gördü" dedi.