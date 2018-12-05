Fenerbahçe maçın tekrar edilmesini istiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

2-2 sona eren mücadelenin 7. dakikasında kazanılan penaltı atışında Diagne topu ağlara gönderememiş, kaleciden dönen topu Eduok tamamlayarak Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirmişti.

Ancak pozisyonun tekrarını yeniden izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, golü iptal ederek ev sahibi ekip lehine endirekt serbest vuruş kararı vermişti.

Futbolseverleri şaşkına çeviren bu karar sonrası hakem hocaları başta olmak üzere bütün futbol camiası hakemin kural hatası yaptığını, penaltının tekrar edilmesi gerektiğini söyledi.

F.BAHÇE'DEN 'TEKRAR EDİLSİN' TALEBİ

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmanın tekrar edilmesi için TFF'ye başvurma kararı aldı.

Sarı-lacivertli idareciler mücadelenin en baştan başlaması gerektiğini belirtirken, Kasımpaşalı yöneticiler maçın 7. dakikadan itibaren devam etmesi gerektiğini söyledi.





KURAL KİTABINDA NE YAZIYOR?

Penaltı atışı sırasında hücum oyuncusu ceza alanına girmesi durumunda pozisyonun gol olup olmamasına göre farklı karar veriliyor. Gol olursa, penaltı tekrar ediliyorken, gol olmaması durumunda endirekt serbest vuruşla oyuna devam ediliyor.

Her iki takımdan da bir oyuncu ceza sahasına girerse penaltı vuruşu tekrarlanıyor. Ancak maçın hakemi sadece Kasımpaşalı futbolcunun ceza sahasına girdiğini, Fenerbahçelileri görmediğini söylemişti.

YAŞAR KEMAL UĞURLU: F.BAHÇELİLERİ GÖRMEDİM

Karşılaşma sonrasında yardımcıları ve maçın gözlemcileri ile karşılaşmayı değerlendiren Yaşar Kemal Uğurlu'nun raporunda "Penaltı sırasında Kasımpaşalı futbolcunun ceza sahası ihlali yaptığını gördüm. Bu yüzden ihlal yapılan noktadan endirekt serbest atış verdim" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.