Fenerbahçe maçında skandal penaltı kararı

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i konuk etti.
45+1. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Tolga Ciğerci, Caicara ile girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kaldı, hakem Fırat Aydınus tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
Başakşehirli futbolcular, yoğun bir şekilde itirazlarını sürdürürken, Aydınus, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye gitti.
Pozisyonu izledikten sonra kararını değiştiren Fırat Aydınus, hakem atışıyla oyunu yeniden başlattı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)