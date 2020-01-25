Fenerbahçe maçında skandal penaltı kararı

Fenerbahçe lehine penaltı kararı veren Fırat Aydınus, VAR'dan gelen uyarı sonrası bu kararını iptal etti.

Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi. Havalimanına gelen siyah-beyazlı taraftarlar, kaleci Loris Karius’u protesto etti.

Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybetmesi, futbolcuları da tedirgin etti. Talisca'nın menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a haber yolladığı öğrenildi.

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Kulüplerden Elazığ'a yardım

Başta Beşiktaş, Adana Demirspor, Erzurumspor, Balıkesirspor ve Bandırmaspor olmak üzere birçok kulüp, maç gelirlerinin deprem bölgesine gönderileceğini açıkladı.