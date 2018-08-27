Fenerbahçe'de Marco Fabian transferi yattı...
Dün Atatürk Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılanan Marco Fabian, sağlık kontrolünden geçemedi.
GERİ GİTTİ
Geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle Eintracht Frankfurt'ta sezonun büyük bir bölümünü oynamadan geçiren Meksikalı futbolcunun durumunun ciddi olduğunu söyleyen doktorlar, sarı-lacivertli yönetimi uyardı.
Yönetim, yaşanan bu gelişmelerin ardından Marco Fabian'la sözleşme imzalamaktan vazgeçti.
TAKİPTEN ÇIKARDI
Transferin iptal olmasının ardından Marco Fabian, Fenerbahçe'yi Twitter'dan takip etmeyi bıraktı.
F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu VİDEO