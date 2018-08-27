Ensonhaber.com'a dön

F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu

Fenerbahçe, sağlık kontrolünden geçemeyen Marco Fabian'ı transfer etmekten vazgeçti.

F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu
Yorum Yap

Fenerbahçe'de Marco Fabian transferi yattı...

Dün Atatürk Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılanan Marco Fabian, sağlık kontrolünden geçemedi.

GERİ GİTTİ

Geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle Eintracht Frankfurt'ta sezonun büyük bir bölümünü oynamadan geçiren Meksikalı futbolcunun durumunun ciddi olduğunu söyleyen doktorlar, sarı-lacivertli yönetimi uyardı.

Yönetim, yaşanan bu gelişmelerin ardından Marco Fabian'la sözleşme imzalamaktan vazgeçti.

TAKİPTEN ÇIKARDI

Transferin iptal olmasının ardından Marco Fabian, Fenerbahçe'yi Twitter'dan takip etmeyi bıraktı.

F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu VİDEO


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM