Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

1 Galatasaray'ın 'karton taraftar' projesi Koronavirüs nedeniyle birçok gelirden mahrum kalan Galatasaray yönetimi, hem statta atmosfer oluşturmak hem de para kazanmak için 'karton taraftar' projesini başlatma kararı aldı.

2 Fenerbahçe Mehmet Ekici'yle el sıkıştı Kadro dışı bırakılan Alper'i affeden F.Bahçe yönetimi, beklentileri karşılayamayan bir başka isimle daha yola devam etme kararı aldı. Maaşını 1 milyon euroya düşüren Mehmet Ekici takımda kalacak.

3 Ronaldo, Juventus ile antrenmanlara başlıyor 14 günlük karantina sürecini tamamlayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kontrollerden geçmek için Juventus'un özel sağlık merkezine geldi. Ronaldo, takımıyla birlikte idmanlara çıkacak.

4 Mane: Zor zamanımda Kur'an-ı Kerim okuyorum Liverpool forması giyen futbolcu Sadio Mane, çocukken yaşadığı zorluklar ve futbolda yaşadığı anları, Liverpool televizyonuna verdiği röportajda anlattı.

5 Fortuna Sittard Başkanı: Acun Ilıcalı ile görüşüyoruz Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'ın Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü alma niyeti olduğunu söyledi.

6 Maradona gözyaşlarına engel olamadı Sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak insanlara yiyecek yardımı yapılması gerektiğini belirten Maradona, bu sırada duygusal anlar yaşadı.

7 Bursaspor: Yiğit Şengil'in kulübümüzle ilişiği kesildi TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, altyapısında forma giyen Yiğit Şengil ile yollarını ayırdığını, sert bir ifadeyle açıkladı.

8 Stoch: Puskas Ödülü'nü almamda Türklerin büyük payı vardı Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Miroslav Stoch, 2012'de Fenerbahçe'de attığı golle kazandığı Puskas Ödülüyle ilgili, "Türkler sayesinde kazandım" dedi.

9 Trabzonspor şampiyonluk kupasını istiyor Koronavirüs nedeniyle askıya alınan ligin tescil edilmesini isteyen Trabzonsporlu taraftarlar, açtıkları pankart ile bu sezonun şampiyonu olarak bordo-mavili takımı ilan etti.