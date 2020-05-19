Fenerbahçe Mehmet Ekici'yle el sıkıştı

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulmasını isteyen Fenerbahçeli taraftarları hayal kırıklığına uğratacak bir gelişme yaşandı.
Takımdan gönderilmesi beklenen Alper Potuk'u yeniden kadroya alan sarı-lacivertli yönetim, geldiği günden bu yana sık sık sakatlanan Mehmet Ekici'yle de yola devam etme kararı aldı.
MAAŞINI İNDİRDİ, SÖZLEŞMEYİ KAPTI
Sözleşmesi bu yaz sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcuyla bir süredir görüşen yönetim, Ekici'nin 1.4 milyon euro olan maaşını 1 milyon euroya indirmeyi kabul etmesinin ardından kontrat uzatma kararı aldı.
Kanarya'nın Mehmet'le 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Bu sezon sadece 5 maça çıkabilen orta saha oyuncusu, gol atma başarısı gösteremedi.
Mehmet Ekici'nin yaşadığı sakatlıklar haberi