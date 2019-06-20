Fenerbahçe, Meksika'dan savunmacı alıyor

KRALSPOR / ÖZEL HABER

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin hedefinde Timothee Kolodziejczak var.

REYES ARTI 1.5 MİLYON EURO

Kralspor'un edindiği bilgiye göre, sarı-lacivertliler stoper bölgesine geçtiğimiz sezon Fransa'nın Saint-Etienne takımında kiralık olarak oynayan Kolodziejczak'ı alacak.

Bonservisi Meksika'nın Tigres ekibinde olan 27 yaşındaki savunmacı için yapılacak teklif ise Reyes artı 1.5 milyon euro.

Geçen sezon alınan Reyes'i elinden çıkarmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, hem istediği stoperi almayı hem de Reyes'in maliyetinden kurtulmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon Fransa'da 38 maçta Saint-Etienne forması giyen Kolodziejczak, 3 gol attı, 3 de asist yaptı. Avrupa'nın önemli takımları tarafından da takip edilen oyuncu, daha önce Lyon ve Sevilla gibi dev takımlarında da forma giydi.

Neustadter'i gönderen, Skrtel'le de henüz anlaşmayan Fenerbahçe'nin 2 stoper alacağı ifade ediliyor.