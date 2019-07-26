Fenerbahçe Melli'ye veda etti

Fenerbahçe, İtalyan basketbolcu Nicolo Melli'nin NBA takımlarından New Orleans Pelicans'a gittiğini resmen açıkladı ve oyuncuya teşekkür etti.

Melli, ABD'ye giderken New Orleans Pelicans ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE'DEN MELLI'YE TEŞEKKÜR

Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuya internet sitesinden yayınladığı bir açıklama ile teşekkür ederken şu sözlere yer verildi: "Fenerbahçe Beko formasını iki sezon boyunca terleten ve bu süreçte takımımızın en önemli parçalarından biri olan Nicolo Melli, kariyerine NBA'in New Orleans Pelicans takımında devam edecektir.

Bugüne dek mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda çubuklu formamıza büyük bir özveriyle hizmet eden ve bugünden itibaren Fenerbahçe ismini NBA'de temsil eden oyuncular arasına katılan Nicolo Melli'ye, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar dileriz."

Melli, geçen sezon Euroleague’de mücadele eden Fenerbahçe'nin finallerdeki en skorer oyuncusu olmuştu. Nicolo Melli'nin kariyer rekoru ise 2018 EuroLeague finalinde Real Madrid‘e karşı bulduğu 28 sayı olmuştu.

Melli ayrıca, bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off turundaki TOFAŞ serisinin ilk maçında attığı 27 sayı ile Türkiye’de en fazla sayı attığı karşılaşmayı oynamıştı.