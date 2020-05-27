Fenerbahçe, Mert Hakan'dan vazgeçmiyor

Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mert Hakan Yandaş'ın, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı biliniyor.

Ancak sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe, bu transferden vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Kanarya, daha önce birçok kez örneklerini gerçekleştirdiği gibi bir ismi daha Aslan'dan kapmak istiyor.

4 YIL İÇİN 8 MİLYON EURO

Daha önce Alper Potuk, Stoch ve Vedat Muriç gibi transferlerde Galatasaray'a çalım atan sarı-lacivertliler, bu kez de Mert Hakan'ı kadrosuna katmak için sarı-kırmızılılardan daha yüksek bir teklifle gitti.

Ocak ayında Galatasaray ile yıllık 1.6 milyon euroya prensipte anlaştığı bilinen Mert Hakan'a, Kanarya 4 yıl için 8 milyon euro teklifinde bulundu.

Mert Hakan'a 1.8 milyon euro maaş, 4 yıllık sözleşme ve 800 bin euro imza parası teklif eden Fenerbahçe'nin önerisi, Türk Lirası olarak yaklaşık 60 milyonu buluyor.

KAFASI KARIŞIK

Daha önce "Galatasaray'a söz verdim." diyerek Kanarya'yı reddeden Sivassporlu futbolcunun, son teklif üzerine ise kafasının karıştığı öğrenildi.

Çünkü, iki teklif arasında 1.6 milyon euroluk büyük bir fark var.