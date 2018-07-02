Fenerbahçe Mina için Rusya'ya gidiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kolombiya formasıyla Dünya Kupası'nda başarılı maçlar çıkaran Mina'da ısrarcı. Barcelona'da kalmak istediğini açıklayan 23 yaşındaki stoper için sarı-lacviertli kurmaylar Rusya'ya gidiyor.

BARCELONA TAMAM SIRA MİNA'DA

Rusya'da Mina ile birebir görüşme olmasa da oyuncunun menajeriyle masaya oturulacağı ifade edildi. Barcelona'nın takımda yeteri kadar şans bulamayan futbolcunun transferine onay verdiği öğrenilirken, Fenerbahçe, kulübünde kalmak isteyen Mina'yı ikna etmeye çalışacak.

Kolombiyalı stopere Fenerbahçe'nin hedefleri anlatılacak. Mina teklifi kabul etmesi durumunda Dünya Kupası'nın ardından İstanbul'a gelerek imzayı atacak. Gerek Ali Koç gerekse Comolli'nin bağlantıları sayesinde Barcelona transferde pürüz çıkarmayacak.

Mina, şu ana kadar Dünya Kupası'nda iki gol attı. Son 16 turunda yer alan Güney Amerika ekibi İngiltere ile çeyrek final mücadelesi verecek.