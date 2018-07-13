Fenerbahçe Mina konusunda Barça'yla anlaştı

Fenerbahçe, Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla 3 gol atarak dikkat çeken ve fiyatını artıran Barcelonalı Yerry Mina'dan vazgeçmiş değil.

TERİM DE İSTİYORUM DEMİŞTİ

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de dün beğendiği oyuncular arasında saydığı ve 'Almak için çalıştık' itirafında bulunduğu 23 yaşındaki defans için sarı-lacivertli yönetim Barcelona ile temaslarını sürdürüyor.

BARÇA TAMAM, SIRADA MİNA VAR

Oyuncu, Katalan ekibinden ayrılmak istemese de Başkan Ali Koç, ikili ilişkileriyle Mina'yı kiralamak için mesai harcıyor.

Barcelona ile büyük oranda anlaşma sağlayan sarı-lacivertli yönetimin, oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Yönetim, Mina'yla da anlaşırsa kısa süre içerisinde imzalar atılacak.