Fenerbahçe Mina'ya el sıkıştı Daha önce Barcelona ile her konuda anlaşan Fenerbahçe yönetimi, Mina'yı da ikna etti. Sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki stoperi 1 yıllığa kiralayacağı öğrenildi. 03.07.2018 - 10:09