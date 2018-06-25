Fenerbahçe Mina'yı transfer ediyor

Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından futbol takımında yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'nin Barcelona'da forma giyen Yerry Mina ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

Devre arasında Palmeiras'tan 11,8 milyon euro karşılığında transfer edilen Kolombiyalı stoper, Katalan devinde fazla forma şansı bulamamıştı. Barça'yla geride kalan sezonda yalnızca 6 maça çıkabilen 23 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili Katalan medyasından Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

AB PASAPORTU YOK

El Mundo Deportivo gazetesi, Barcelona yönetiminin gözden çıkarmayı düşündüğü ilk ismin Mina olduğunu yazdı. Gremio'da forma giyen Arthur Melo ile daha önce 30+9 milyon euroluk bir satın alma anlaşması imzalayan Barça, oyuncuyu olduğu takdirde Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 1 oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda kalacak.

KESİN YOLLANACAK

Katalan devinin kadrosunda şu anda AB dışından 3 oyuncu bulunuyor. Bu isimler; Philippe Coutinho, Paulinho ve Yerry Mina. Coutinho ve Paulinho gibi yıldız isimleri kadrosunda tutacak olan Barcelona'da yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimse Sarı Kanarya'nın ilgilendiği Mina.

ALİ KOÇ İLİŞKİLERİNİ KULLANACAK

Bu durum, Mina'nın transferidne Sarı Lacivertli yönetimin elini güçlendiren bir unsur olarak göze çarpıyor. Özellikle başkan Ali Koç'un Barcelona yönetimiyle olan iyi ilişkileri Mina'nın gelme ihtimalini daha da güçlendiriyor.

Mina ve Barçalı diğer birkaç futbolcu için sportif direktör Damien Comolli, Barça yöneticileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirecek.