1 Ramos, düğününe Ronaldo'yu davet etmedi Real Madrid'ın İspanyol yıldızı Sergio Ramos, Pilar Rubio ile hayatını birleştireceği düğününe eski takım arkadaşı Ronaldo'yu davet etmedi.

2 Fenerbahçe, Murat Sağlam için devreye girdi Wolfsburg'la sözleşmesi sonra eren Murat Sağlam, Trabzonspor'la anlaşamadı. Genç futbolcu Fenerbahçe ile görüşecek.

3 Beşiktaş'ın gündeminde Ademola Lookman var Beşiktaş, Everton forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ademola Lookman'ı transfer etmek istiyor.

4 Muriç'ten Rizespor'a: Bonservisimi indirin Galatasaray'a transfer olmak istediğini belirten Muriç, Rizespor yönetimine çağrı yaparak, "Bonservis bedelimi makul seviyelere indirin" dedi.

5 Ali Koç'tan Ersun Yanal'a tekne esprisi Fenerbahçe'nin düzenlediği yardım gecesine Ali Koç ile Ersun Yanal arasındaki tekne esprisi damga vurdu.

6 Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin Star TV'de düzenlenen yardım gecesine Emre Belözoğlu da canlı yayına telefonla bağlandı.

7 Burak Yılmaz Lecce'nin tekfini reddetti Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın, İtalya Serie A takımlarından Lecce'nin teklifini "Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek geri çevirdiği öğrenildi.

8 Fenerbahçe Alex'e jübile yapıyor Fenerbahçe yönetimi, Alex için jübile maçı organize etme kararı aldı. Karşılaşmadan elde edilecek olan gelir ise Fener Ol kampanyasına bağışlanacak.

9 Ronaldo yardımseverliği babasından öğrendi İspanyol basınına konuşan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo "Ben, ihtiyacı olan insanlara ne kadar yardım edersem, Tanrı da bana o kadar yardım etti" dedi.