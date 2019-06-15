Fenerbahçe, Murat Sağlam için devreye girdi

Wolfsburg'la olan kontratı biten Ümit Milli Takımı'nın futbolcusu Murat Sağlam, Trabzonspor'la görüşmek üzere şehre geldi. Ancak Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle anlaşma sağlanamadı.
FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEK
Menajeri Muzzi Özcan'la birlikte Trabzon'a gelen Murat Sağlam, bordo-mavili takımla anlaşamadı. Sarı-lacivertli ekibin devreye girdiği söylentileri ise Muzzi Özcan'ın açıklamasıyla doğrulandı.
21 yaşındaki sağ bek için Trabzonspor'la anlaşamadıklarını ifade eden Muzzi Özcan, "Trabzonspor'la anlaşamadık, Fenerbahçe'yle görüşeceğiz" dedi.
Muzzi Özcan ve Murat Sağlam, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile görüşecek.
Şener Özbayraklı ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin Murat Sağlam'ı rotasyon oyuncusu olarak düşündüğü ifade ediliyor.