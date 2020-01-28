Fenerbahçe, Muriç'e gelen teklifi reddetti

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki forveti Vedat Muriç için İngilizler sıraya girdi.

Tottenham'ın radarında olan Kosovalı için bir başka Premier Lig ekibi Burnley'den teklif geldi.

DEVRE ARASI SATIŞ YOK

Sezon başında Rizespor'dan alınan ve gösterdiği performansla değerini katlayan deneyimli golcü için 28 milyon euroluk teklif geldi.

Avrupa'da birçok ekibin izlediği Vedat için bu teklifi az bulan sarı-lacivertliler, oyuncuyu satmayacak.

Şampiyonluk yarışında Vedat'ı kaybetmenin takıma büyük zarar vereceğini düşünen yönetim, 6 yıllık kupa hasreti bitirmek için yıldız forveti göndermeyi düşünmüyor.

Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi gelirlerinin daha önemli olduğunu ifade eden yönetim, aynı zamanda Vedat'ın değerinin daha da artacağına inanıyor.

Yönetimin önceliği, sezonu zirvede bitirip elde edilecek gelirlerle borçların bir kısmını ödemek ve kulübü bir nebze düzlüğe çıkarmak.

Yaz transfer döneminde beklenen teklif gelirse Muriç'in transferi gerçekleşecek.