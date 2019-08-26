Fenerbahçe, Nabil Dirar'la uzatacak

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan ve zirveye oturan Fenerbahçe'de gösterdiği performansla ön plana çıkan isimlerden biri de Nabil Dirar oldu.

YENİ KONTRAT YAPILACAK

Hem Gazişehir Gaziantep hem de Başakşehir maçlarında sol bek oynamasına rağmen istekli oyunu ve attığı 2 golle galibiyetlere direkt katkı yapan Faslı futbolu ile sözleşme uzatılacak.

Geçen sezon Cocu'nun kadro dışı bıraktığı Dirar'ı yeniden takıma kazandıran Ersun Yanal, oyuncunun bu yükselişinde önemli bir rol oynadı.

Deneyimli teknik adam, ortaya koyduğu futbolla kendisini yanıltmayan Dirar'a yeni kontrat önerilmesini istedi. Yönetime bu yönde rapor veren Yanal, futbolcunun performansının daha da yükseleceğine inanıyor.

Daha önce taraftarların protesto ettiği 33 yaşındaki futbolcu, form durumuyla tribünlerin sevgisini de kazanmış durumda.

Dirar'ın Fenerbahçe'yle olan mevcut sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek.