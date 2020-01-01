Fenerbahçe, Nana Ampomah'ın peşinde

Süper Lig'in ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi.

Moses'ın performansından memnun kalmayan sarı-lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'un Ganalı futbolcusu Nana Ampomah'ı gündemine aldı.

Uzun süredir oyuncuyu takip eden Kanarya'nın kısa sürede Alman ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi.

23 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz yaz 4 milyon euro bonservis karşılığından Belçika'nın Beveren takımından Düsseldorf'a transfer olmuştu.

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20 GOL 11 ASİST

Profesyonel kariyerinde iki takımda oynayan Ampomah, 96 resmi maça çıktı. Ganalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 20 kez rakip fileleri havalandırdı, 11 asist yaptı. Kariyerinde 1 kırmızı gören 23 yaşındaki oyuncu, 18 kez sarardı.